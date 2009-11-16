В Черном море пропал турист
09:28, 16 ноября 2009Крым
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Инцидент на ЮБК
Спасатели ищут жителя Харькова, который пропал на Южном берегу Крыма при погружении в море, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
34-летний турист совершил погружение с яхты «Яна», которая вышла из порта Ялты к горе Аю-Даг.
Расследованием происшествия занимается гурзуфская милиция.
Вечером в воскресенье с наступлением темноты поисковые работы прекратили. Их возобновили в понедельник.
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