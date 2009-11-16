В Черном море пропал турист

Спасатели ищут жителя Харькова, который пропал на Южном берегу Крыма при погружении в море, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

34-летний турист совершил погружение с яхты «Яна», которая вышла из порта Ялты к горе Аю-Даг.

Расследованием происшествия занимается гурзуфская милиция.

Вечером в воскресенье с наступлением темноты поисковые работы прекратили. Их возобновили в понедельник.