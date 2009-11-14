Что украинцы хотели бы получить на Новый год (опрос)

В этом году среднестатистический украинец планирует потратить на Новый год и Рождество около 2,5 тыс. грн., что на 14% (на 300 грн.) больше показателей 2008 года, такие данные исследования, проведенного компанией Deloitte, озвучил менеджер компании Александр ЧЕРИНЬКО.

По его словам, из общей суммы планируемых расходов 1,2 тыс. грн. украинцы планируют потратить на подарки, 850 грн. - на праздничный стол и 450 грн. - на развлечения. При этом средняя стоимость подарка уменьшится.

Согласно исследованию, 41% опрошенных намерены увеличить расходы на подарки, 31% - поддерживать расходы на прошлогоднем уровне, 28% - намерены потратить меньше.

ЧЕРИНЬКО отметил, что увеличение расходов произойдет за счет молодежи и высоко обеспеченных граждан.

Как сообщила партнер Deloitte, руководитель группы по работе с предприятиями розничной торговли Украины Виктория ЧОРНОВОЛ, в четверку самых ожидаемых подарков, которые хотели бы получить украинцы на новогодние праздники, - деньги (50%), ноутбук (36%), косметика/парфюмерия (35%), книги (34%).

В то же время дарить на праздники респонденты собираются косметику/парфюмерию (51%), украшения для интерьера (39%), конфеты (35%), книги (31%), одежду/обувь (30%) и только 28% - деньги. При этом подарочные сертификаты в Украине пока не пользуются спросом.

ЧОРНОВОЛ отметила, что в результате влияния финансового кризиса украинцы отказываются от импульсивных покупок, предпочитая практичные и полезные подарки (76%). При этом предпочтение отдается товарам отечественного производителя (75%, за счет более низких цен и восстановления доверия).

По словам партнера компании, в этом году больше всего от кризиса пострадают дети и подростки, среди желаемых подарков которых – ноутбуки и мобильные телефоны, которые не попали в список планируемых подарков.

По данным Deloitte, в этом году украинцы планируют покупать подарки в супермаркетах (52%), на рынках (51%), в специализированных магазинах (49%), в несетевых магазинах у дома (48%), гипермаркетах (30%). При этом, выбирая место для покупки товаров на праздники, украинцы, помимо соотношения цены и качества (95%), обратят внимание на меры предохранения от «свиного» гриппа (63%).

Как отметил партнер Deloitte, руководитель направления консалтинга Андрей СТЕПАНОВ, 74% украинцев почувствовали на личном финансовом положении влияние финансового кризиса (в 2008 году - 48%). В частности, 59% украинцев отмечают снижение своей покупательской способности, 28% опрошенных могут тратить на уровне прошлого года и 14% - смогут тратить больше. При этом в своей занятости в 2010 году уверены 40% опрошенных.

СТЕПАНОВ добавил, что по окончании кризиса 42% украинцев планируют тратить больше, 53% - на том же уровне, 5% - планирует тратить меньше.

В свою очередь вице-президент по маркетингу группы компаний Fozzy Group Михаил ДУДНИК отметил, что ожидания в этом году от продаж в предновогодний и новогодний период (декабрь-январь) «сдержанно-оптимистические». Он добавил, что обычно в среднем продажи в декабре на 50% превышают объем продаж предыдущего месяца.

Исследование потребительских настроений европейских покупателей в преддверии сезона новогодних и рождественских праздников 2009/2010 проводится компанией Deloitte в Украине второй раз. Опрос проводился методом интернет-анкетирования в течение последней недели сентября - первой недели октября. В исследовании приняли участие более 700 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в Харькове, Киеве, Львове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске, Донецке и Сумах.

Согласно данным Deloitte, в 2008 году каждый украинец собирался потратить на новогодние праздники около 2,2 тыс. грн. Из них на подарки - около 1 тыс. грн. (в среднем 8 подарков), на праздничный стол - 850 грн., на выход в свет (кафе, бары, ночные клубы) - 320 грн.