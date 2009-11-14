Тимошенко поговорит о газе с Путиным в Ялте

Премьер Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует обсудить вопрос поставок газа в 2010 году со своим российским коллегой Владимиром ПУТИНЫМ в Ялте на саммите глав правительств стран СНГ.

«Мы и дальше будем с Россией вести конструктивный диалог относительно того, как формировать цену на газ для Украины», - сказала ТИМОШЕНКО в Северодонецке в субботу.

19 ноября в Ялте пройдет заседание комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Мы снова будем поднимать вопрос, как нам оптимизировать цены для Украины на природный газ и как нам оптимизировать все наши отношения», - сказала ТИМОШЕНКО.