В Крыму маневровый состав отрезал ноги мужчине
10:00, 14 ноября 2009Крым
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Травмированный в реанимации
Мужчина лишился ног, попав под маневровый состав на севере Крыма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о несчастном случае на железнодорожной товарной станции поступила 13 ноября в 21.23.
39-летний мужчина доставлен в реанимационное отделение больницы Красноперекопска с диагнозом «травматическая ампутация обеих ног, травматический шок».
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