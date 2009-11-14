В Крыму маневровый состав отрезал ноги мужчине

Травмированный в реанимации

Мужчина лишился ног, попав под маневровый состав на севере Крыма, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС. Информация о несчастном случае на железнодорожной товарной станции поступила 13 ноября в 21.23. 39-летний мужчина доставлен в реанимационное отделение больницы Красноперекопска с диагнозом «травматическая ампутация обеих ног, травматический шок».

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