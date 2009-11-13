Особенности президентской кампании-2010

Влияние извне на ход нынешней президентской избирательной кампании в Украине будет минимальным, считает директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

«В этой кампании минимальную роль будет играть внешний фактор», – сказал эксперт на пресс-конференции в Симферополе.

«Выборы 2010 года отданы на откуп украинским политикам, украинским избирателям», – считает директор Института Горшенина

По мнению БОНДАРЕНКО, Россия «расслабилась относительно Украины». «Она (РФ) поняла, что в Украине нет ни одного пророссийского политика. Есть политики, которые эксплуатируют российскую тематику в спекулятивных целях, но не до конца выполняют взятые на себя обязательства. Точно так же, как нет ни единого антироссийского политика. Кто бы ни пришел к власти, кроме ЮЩЕНКО, с каждым можно будет договориться», – сказал директор Института Горшенина.

Европа, считает он, «поставила крест» на украинских интеграционных перспективах, по крайней мере, на ближайшие 10-15 лет.

Соединенные Штаты Америки после смены администрации охладели не только к Украине, но и к восточной Европе в целом, говорит БОНДАРЕНКО. «У нее (новой администрации) свои интересы, которые сопряжены со сближением с официальной Москвой», – полагает директор Института Горшенина.

БОНДАРЕНКО указал и на другие отличия кампании. Она сокращена не только юридически, но и фактически. Кроме того, это первая кампания, во время которой не сформирован «образ врага». «Если в 2004 году для восточного избирателя врагом был ЮЩЕНКО, потому что он нес неприемлемые ценности, на западе (Украины) таким же врагом был ЯНУКОВИЧ. Делом чести было отдать голос своему кандидату, против чужого. Сегодня более спокойное отношение к кандидатам. Нет «образа врага», есть большие или меньшие предпочтения», – сказал БОНДАРЕНКО.

Еще одной особенностью кампании БОНДАРЕНКО назвал отсутствие «серьезного деления» на Восток и Запад Украины. «Сегодня Юлия ТИМОШЕНКО активно работает на востоке Украины. Рейтинг Виктора ЯНУКОВИЧА в западных областях Украины уже достигает десяти процентов, а в некоторых местностях (на западе) и выше – это считалось немыслимым еще пять лет назад», – сказал директор Института Горшенина.

Как пояснил эксперт, кризис и накопившиеся проблемы отодвигают на второй план гуманитарные и геополитические ценности, которые делили Украину, и акцентируют внимание на общих проблемах: социальных и экономических.

Кроме того, отметил БОНДАРЕНКО, на выборах-2010 минимальную роль будут играть «традиционные украинские олигархи». «Ни АХМЕТОВ, ни ПИНЧУК, ни ФИРТАШ не играют важную роль в финансировании того или иного кандидата», – заявил эксперт.

«Украина и украинская политика сегодня являются делом людей из второго эшелона украинского бизнеса, тех, кто, может, еще не сколотил свой миллиард, но у кого уже давно в заначке лежит пятьсот миллионов», – считает директор Института Горшенина.