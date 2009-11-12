Янукович предлагает модернизировать ВМС за деньги ЧФ

Средства от пребывания на территории Крыма Черноморского флота Российской Федерации могли бы стать одним из источников модернизации Военно-морских сил Украины, считает кандидат на пост президента страны Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Одним из источников финансирования модернизации украинских Военно-морских сил должен быть источник прибыли от пребывания на территории Украины, в Крыму, российского Черноморского флота», - сказал лидер Партии регионов сегодня в крымском телеэфире.

ЯНУКОВИЧ считает, что украинский флот переживает «еще большей кризис, чем в целом вся страна». «В том, что армия находится в плачевном состоянии, - огромная "заслуга" пятилетней бездеятельности этих правителей», - сказал кандидат на пост главы державы.

ЯНУКОВИЧ высказался за развитие военно-промышленного комплекса Украины.

Также он заявил, что условия пребывания ЧФ РФ в Крыму - «отдельная тема», и «на уровне правительств этот вопрос разрешаемый».

Лидер Партии регионов подчеркнул: Украина, которая ранее взяла на себя международные обязательства, «ни в коем случае не должна политизировать вопрос (флота) и выглядеть как ненадежный или непредсказуемый партнер» России.