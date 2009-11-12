Янукович не даст замять дело педофилов

Партия регионов не позволит замять дело о развращении несовершеннолетних, заявил кандидат на пост президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Мы очень скоро потребуем, чтобы результат (следствия) не был замят, или его умолчали, или протянули его до конца избирательной кампании. Вариант, что удастся замять, забыть, крутится в головах у тех людей, кто в центре этого скандала», - сказал лидер Партии регионов в четверг в крымском телеэфире.

ЯНУКОВИЧ напомнил, что уголовное дело находится под контролем генеральной прокуратуры.

Кандидат в президенты признал, что из-за эпидемии простудных заболеваний скандал с растлением детей «отошел на задний план». «Но он (вопрос) не будет забыт (нами)», - добавил лидер Партии регионов.

ЯНУКОВИЧ заявил, что в этом деле «политикой и не пахло». «Пахло отношением к жизни, той безнаказанностью людей, которые привыкли свои личные интересы, свои животные похоти удовлетворять за счет других, то есть паразитировать на теле общества, а потом показывать себя с другой, красивой стороны», - сказал кандидат на пост президента.