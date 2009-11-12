Джанкойской епархии - год

Джанкойская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата отметила первую годовщину со дня образования.

В честь этого события в Покровском кафедральном соборе по благословению временно управляющего епархией Иоанна, Архиепископа Херсонского и Таврического, отслужили торжественный молебен. Его возглавил игумен Феофан (Михайлов) в сослужении с благочинными всех округов Джанкойской епархии и в присутствии глав районных и городских администраций.

«Всем гостям по окончании молебного пения в благословение и на добрую память подарили иконы святого Николая Чудотворца», - сообщила пресс-служба епархии.

В ноябре 2008 года Священный синод решил разделить Симферопольскую и Крымскую епархию на две епархии: Симферопольскую и Джанкойскую.