Янукович видел мутантов и ожидает динозавров

Команда, пришедшая к власти в Украине после оранжевой революции, довела страну до разрухи, заявил лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Эпидемия для Украины - эта власть. Мы ее сменим, и закончится эпидемия, и закончится кризис», - сказал ЯНУКОВИЧ в Симферополе, выступая перед работниками завода «Фиолент».

По его словам, «оранжевые» упорно «уничтожают экономику государства, проводят внутреннюю и внешнюю политику, оторванную от народа».

«Власть довела страну до руин», - считает лидер Партии регионов.

Он раскритиковал подготовку Украины к зиме и ситуацию с вывозом мусора на западе страны.

«Откуда эти эпидемии (гриппа)? От этих проблем (с отоплением). В этом году свыше тысячи (многоквартирных) домов стоят без тепла, более 500 тысяч людей живут в холоде», - сказал ЯНУКОВИЧ.

«Посмотрите, что делается с вывозом мусора! Я побывал в западных регионах. Я вам скажу, там не то, что мутанты будут эти вирусы, там динозавры скоро будут, потому что все завалено мусором», - заявил ЯНУКОВИЧ, добавив, что власть ничего не делает для утилизации бытовых отходов.

ЯНУКОВИЧ считает, что украинцы не простят премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, которая также баллотируется в президенты, нежелание поднимать соцстандарты в стране.

Он добавил, что Западная Украина «уже не та», люди, которые во время оранжевой революции стояли на Майдане в Киеве, больше этого делать не будут. «Их сейчас палкой туда не загонишь», - сказал ЯНУКОВИЧ.

Лидер регионалов заявил что «единственная заслуга «оранжевых» - то, что они объединили против себя всю Украину.