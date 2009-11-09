Яценюк против продажи сельхозземли не украинцам

Кандидат на пост президента Арсений ЯЦЕНЮК считает, что мораторий на торговлю землей сельскохозяйственного назначения в Украине может быть снят при условии запрета ее продажи иностранцам.

«Снятие моратория возможно, если землей будут владеть только граждане Украине... Я не хочу, чтобы территория Украины была ограждена границей, а всё на территории Украины принадлежало не украинцам», - сказал ЯЦЕНЮК вечером в понедельник на вече в центре Симферополя.

Еще одним условием снятия моратория ЯЦЕНЮК назвал целевой характер использования земли. «Если ты - собственник сельскохозяйственной земли, ты обязан ее обрабатывать, и ты несешь ответственность за эту землю: ты должен сеять и собирать», - сказал кандидат.

Кроме того, отметил он, нужно ограничить концентрацию земли в одних руках, «чтобы не появились новые лендлорды», и создать госагента на рынке. «Продажа земли только, соответственно, государственному органу, и покупка только у государственного земельного агента», - сказал ЯЦЕНЮК.

«Эти четыре базовых пункта, которые я буду внедрять при земельной реформе», - отметил кандидат на президентский пост.

«Важно понять, что земля - наш последний национальный капитал. Всё разграбили. Уже нет ничего: заводы, пароходы, - всё растянули», - сказал ЯЦЕНЮК.