Российский офицер найден мертвым в Севастополе

Начальник топографической службы бригады морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации погиб из-за пулевого ранения в голову в Севастополе.

По данным издания «Флот 2017», начальник топографической службы 810-й отдельной бригады морпехоты ЧФ РФ найден мертвым в служебном кабинете 3 ноября.

Офицера с пистолетом в правой руке нашел военнослужащий суточного наряда. Возле него была записка с текстом «Прошу в моей смерти никого не винить».

По информации издания, перед этим капитан-лейтенант (1982 года рождения) заступил в суточный наряд помощником оперативного дежурного бригады морской пехоты, получил пистолет ПМ и 16 патронов к нему.

Тело отвезли в военно-морской госпиталь ЧФ РФ.

В настоящее время дознавателями ЧФ России осуществляется доследственная проверка в рамках статьи 110 Уголовного кодекса РФ «Доведение до самоубийства».

Как заявляют в украинских правоохранительных органах, к ним не поступали официальные сообщения о смерти военнослужащего на территории военной части ЧФ РФ от командования флота или сотрудников военной прокуратуры.