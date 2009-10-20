У нардепа от БЮТ адвокаты мамы растленных вымогают $2 миллиона

Министерство внутренних дел Украины зафиксировало факт вымогательства 2 млн. долларов адвокатами матери двух потерпевших в результате развращения детей у народного депутата из фракции Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня с трибуны Верховной Рады заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, если принимать к сведению расхождения между показаниями тех, кто проходит по делу, и реальными оперативно-следственными доказательствами, можно выдвинуть три версии этого скандала. Первая – детей насиловал отец. Вторая – детей насиловали отец и другие взрослые мужчины. Третья – создание искусственных доказательств с целью вымогания материального вознаграждения.

«Раз уже открытое заседание (Верховной Рады по заслушиванию отчета руководства МВД и Генпрокуратуры о расследовании этого дела), сообщаю, что в течение двух дней – позавчера и вчера – ночью зафиксирован с полным соблюдением норм УПК факт вымогательства адвокатами потерпевшей (матери детей) двух миллионов долларов у народного депутата Украины от фракции БЮТ», – сказал ЛУЦЕНКО.

Также он сообщил, что 16-17 октября во время проведения следственного эксперимента в киевской квартире, где, как предполагают, детей могли насиловать отец или другие лица, в том числе и народные депутаты, ребенок не узнал квартиру.

Кроме того, ЛУЦЕНКО подтвердил слова генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО о том, что милиция халатно относилась к расследованию дела.