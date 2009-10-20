Ющенко надоели спекуляции вокруг растления несовершеннолетних

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает прекратить спекуляции вокруг событий, связанных с половыми преступлениями в отношении несовершеннолетних.

Как передает корреспондент УНИАН, позицию ЮЩЕНКО обнародовала сегодня на брифинге пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

"В нагромождении политических заявлений и версий последнего времени можно увидеть только одно: политиков не интересует судьба пострадавших детей; вопреки всем писаным и неписаным правилам раскрываются даже их имена и шокирующие подробности преступлений", - говорится в заявлении ЮЩЕНКО.

По мнению Президента, такое нездоровое поведение политиков и некоторых руководителей правоохранительных органов - позор и для них самих, и для политических сил, которые они представляют или поддерживают.

Президент отмечает, что если есть сведения или доказательства, то необходимо обращаться в правоохранительные органы, но не делать при этом громких заявлений и не создавать политических поводов на чужом горе.

ВАННИКОВА напомнила, что на прошлой неделе Президент призвал правоохранительные органы объединить усилия в расследовании дела и теперь ожидает отчета о ходе и результатах следствия.