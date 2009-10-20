Рада назначила очередные выборы

Верховная Рада Украины назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских председателей на 30 мая 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 390 из 431 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

Документом предусмотрено, что Центральная избирательная комиссия должна обеспечить подготовку и проведение выборов за счет средств государственного бюджета, которые будут предусмотрены в бюджете на 2010 год в соответствии с поданным ЦИК запросом.

Действие постановления не будет распространяться на депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, избранных на внеочередных выборах после 26 марта 2006 года.