Бюджетная авиакомпания сократит частоту рейсов в Симферополь

Лоу-кост-авиаперевозчик «Визз Эйр Украина» в зимнем расписании 2009/2010, которое вступит в силу с конца октября и будет действовать до конца марта, сократит частоту рейсов в Симферополь.

Как сообщила авиакомпания, приостановлен рейс Львов – Симферополь, поскольку он являлся сугубо сезонным.

Кроме того, частота рейсов по маршруту Киев – Симферополь уменьшится с 7-ми до 4-х в зимнее время.

«Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (low-cost) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. Авиакомпания начала внутренние авиаперевозки в июле 2008 года.