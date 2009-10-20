Бюджетная авиакомпания сократит частоту рейсов в Симферополь
14:42, 20 октября 2009Крым
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В зимнем расписании 2009/2010
Лоу-кост-авиаперевозчик «Визз Эйр Украина» в зимнем расписании 2009/2010, которое вступит в силу с конца октября и будет действовать до конца марта, сократит частоту рейсов в Симферополь.
Как сообщила авиакомпания, приостановлен рейс Львов – Симферополь, поскольку он являлся сугубо сезонным.
Кроме того, частота рейсов по маршруту Киев – Симферополь уменьшится с 7-ми до 4-х в зимнее время.
«Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (low-cost) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. Авиакомпания начала внутренние авиаперевозки в июле 2008 года.
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