Симферополь запретил жечь листву
12:21, 20 октября 2009Крым
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Нарушителей оштрафуют
Власти Симферополя ввели запрет на сжигание листьев в пределах города.
Такие меры приняты в соответствии с законом «Об охране атмосферного воздуха» и правилами содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, сообщила пресс-служба мэрии.
«К нарушителям будут применены штрафные санкции в соответствии с кодексом об административных правонарушениях Украины», - заявили в мэрии.
Коммунальным службам поручено организовать своевременный вывоз опавшей листвы на полигон твердых бытовых отходов.
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