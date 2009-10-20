Симферополь запретил жечь листву

Власти Симферополя ввели запрет на сжигание листьев в пределах города.

Такие меры приняты в соответствии с законом «Об охране атмосферного воздуха» и правилами содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, сообщила пресс-служба мэрии.

«К нарушителям будут применены штрафные санкции в соответствии с кодексом об административных правонарушениях Украины», - заявили в мэрии.

Коммунальным службам поручено организовать своевременный вывоз опавшей листвы на полигон твердых бытовых отходов.