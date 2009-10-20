Самую маленькую взятку получил милиционер

45 уголовных дел по фактам получения взяток, по которым проходит 55 обвиняемых, расследовала и направила в суд прокуратура Крыма за девять месяцев 2009 года.

"Общая сумма незаконных вознаграждений, которые требовали обвиняемые, составила 243 тысячи гривен и 72 тысячи долларов", - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

При этом по законченным уголовным делам самую большую взятку - 58 тысяч долларов - запросили на троих председатель дачного кооператива, его супруга и депутат Приморского поселкового совета. Они обещали содействовать в выделении 8-ми земельных участков, находящихся в ведении Приморского поселкового и Феодосийского городского советов.

"Требования мздоимцев стали возрастать во второй половине года. В августе должностные лица Малореченского сельсовета за выделение земельного участка в поселке Солнечногорское потребовали вознаграждение в 1,1 миллиона гривен и были задержаны при получении части этой суммы - 750 тысяч долларов. Уголовное дело по данному факту, вошедшему в тройку самых крупных взяток по Украине, еще расследуется прокуратурой", - отметили в пресс-службе.

Самую маленькую взятку, по данным прокуратуры, получил милиционер. "Он сфабриковал административный протокол в отношении гражданина, а потом, чтобы уничтожить незаконный документ, запросил 100 гривен", - заявили в надзорном ведомстве.