Борис Березовский: Люди ФСБ привязали меня к скандалу с педофилами

— В некоторых украинских СМИ ваше имя привязывают к секс-скандалу с подозреваемыми в педофилии. Якобы нынешний гражданский муж Елены Полюхович, Артем Дегтярев, возглавляет украинское отделение «Международного фонда гражданских свобод», который финансируется вами. Вы знакомы с Дегтяревым?

— Конечно, я его знаю. Он действительно возглавляет отделение в Украине названного вами фонда.

— Артем рассказывал вам о проблеме с детьми Елены Полюхович?

— Насколько я помню, Артем где-то месяца четыре тому назад говорил о проблеме с его приемными детьми, но не вдавался в подробности. Я тогда не придал этому значения. Об этом я сейчас сожалею. Нo в тот момент я не очень понимал, что происходит. Я не вник в эту историю, а сегодня узнаю о ней из прессы.

— Сейчас некоторые политики из БЮТ пытаются связать этот скандал с вашим именем. Намекают на то, что вы можете быть его организатором.

— Мне трудно это комментировать. Но то, что я читал в украинской прессе… У меня создается впечатление, что люди, которые пытаются меня привязать к скандалу, связаны с ФСБ, потому что это типичный гебистский прием во всех грехах винить меня. Это стандартный прием, отработанный за те 9 лет, в течение которых я не живу в России. Поэтому это наводит меня на мысль, что эти люди работают сообща с ФСБ. Мне, кстати, раньше многие неоднократно говорили, что некоторые украинские политики работают сообща с ФСБ. И их поведение во время скандала является подтверждением такому предположению.

— А какого вы мнения о Юлии Тимошенко? Поддерживаете ли вы с ней отношения?

— Я с ней ни напрямую, ни через посредников давно не общался. В свое время я поддерживал их союз с Виктором Ющенко во время «оранжевой революции». Я был категорически против их разрыва и понимал, кто это делает и кому это выгодно. Выгодно это тем силам, которым невыгодна независимая Украина. И, к сожалению, с моей точки зрения, Юлия Владимировна заигралась. И таким примером заигрывания с теми, кто тащит Украину назад, была попытка создания коалиции вместе с Партией Регионов. И я тогда абсолютно открыто сформулировал свое негативное отношение к этой истории. С моей точки зрения, Тимошенко больше заботится о том, как получить власть, чем об интересах народа Украины. Сегодняшняя история вокруг изнасилования детей только подтверждает мое предположение, что именно так устроена Юлия Владимировна. Вместо того чтобы решительно отмежеваться от депутатов ее фракции, которых обвиняют, по крайней мере до выяснения всех обстоятельств, она заигрывает с теми, кто связан с ФСБ, и пытается привязать меня к скандалу.

— К чему этот скандал приведет, как он разрешится, по вашему мнению?

— Понимаете, поскольку Украина еще неправовое государство, то все зависит от политической воли, в том числе и от политической воли президента Ющенко. К сожалению, то, что он показывает в течение своего президентства, демонстрирует, что такой воли у него недостаточно. Тут история и с Гонгадзе, когда бывший генерал Пукач назвал имена и Кучмы, и Литвина (я не хочу их обвинять), но расследование так и не проведено до конца. И история с его отравлением. Если он себя не может защитить в этой истории, то как же он может защитить других. Ведь совершенно очевидно — и тому есть масса фактов, что следы преступления ведут в Кремль к товарищу Путину. А Ющенко не в состоянии довести эту историю до конца. Ему говорят, что он чуть ли не сам себя отравил или Березовский, а он, имея массу фактов… Я и сам давал показания украинской прокуратуре и из их вопросов понял, что они далеко продвинулись в расследовании. Мне кажется, что это дело искусственно тормозится наверху. Может, у Ющенко есть какие-то обязательства перед людьми, которые держат его на коротком поводке?

Газета "Сегодня"