Детей насиловал отец, утверждает мать

Народный депутат от БЮТ направил президенту запрос, в котором приводятся свидетельства матери изнасилованных детей – девочки и мальчика. Фото с сайта From-UA

Начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО сообщил УНИАН-Крым, что по статье "развращение несовершеннолетних" возбуждено уголовное дело. Задержан подозреваемый.

Расследованием занимается Главное следственное управление Министерства внутренних дел Украины. "Все вопросы к ним. По законодательсту, только следователь, который проводит расследование дела, имеет право комментировать его", - заявил БОЙЧЕНКО на просьбу уточнить, были ли дети изнасилованы на территории "Артека".