Анонсы на 15 октября

10.00. Пресс-конференция председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина.

Симферополь, гостиница «Москва».

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10.00. Торжественное открытие Чемпионата Украины по парикмахерскому искусству.

Ялта, ул. Дражинского, 50, гостиница «Ялта-Интурист».

Аккредитация журналистов проводится до 14 октября по телефону в Симферополе (8-0652) 544-278.

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10.00. Заседание постоянной комиссии крымского парламента по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан.

Симферополь, ВР Крыма, каб. № 406.

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11.00. Пресс-конференция о гонках на квадрациклах и внедорожниках.

Симферополь, пресс-центр Республиканского комитета по информации (ул. Горького, 5).

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12.00. Заседание постоянной комиссии крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.

Симферополь, ВР Крыма, каб. № 526.

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12.00. Собрание интеллигенции Крыма. После собрания планируется подход к прессе.

Симферополь, ул. Киевская, 115, ДКП («Зимний сад»).

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13.00. Пресс-конференция ассоциации «Экология и мир» на тему: «Экспертное заключение о строительстве универсального перегрузочного комплекса (УПК) ЗАО "СК "Авлита" в Севастопольской бухте».

Севастополь, ул. Суворова, 39 (4-й этаж, офис № 1).

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14.30. Заседание постоянной комиссии крымского парламента по науке и образованию.

Симферополь, ВР Крыма, каб. № 437.

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16.00. Заседание постоянной комиссии крымского парламента по культуре, делам молодёжи и спорту.

Симферополь, ВР Крыма, каб. № 435.

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