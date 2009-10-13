Анонсы на 15 октября
10.00. Пресс-конференция председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина.
Симферополь, гостиница «Москва».
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10.00. Торжественное открытие Чемпионата Украины по парикмахерскому искусству.
Ялта, ул. Дражинского, 50, гостиница «Ялта-Интурист».
Аккредитация журналистов проводится до 14 октября по телефону в Симферополе (8-0652) 544-278.
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10.00. Заседание постоянной комиссии крымского парламента по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан.
Симферополь, ВР Крыма, каб. № 406.
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11.00. Пресс-конференция о гонках на квадрациклах и внедорожниках.
Симферополь, пресс-центр Республиканского комитета по информации (ул. Горького, 5).
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12.00. Заседание постоянной комиссии крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Симферополь, ВР Крыма, каб. № 526.
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12.00. Собрание интеллигенции Крыма. После собрания планируется подход к прессе.
Симферополь, ул. Киевская, 115, ДКП («Зимний сад»).
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13.00. Пресс-конференция ассоциации «Экология и мир» на тему: «Экспертное заключение о строительстве универсального перегрузочного комплекса (УПК) ЗАО "СК "Авлита" в Севастопольской бухте».
Севастополь, ул. Суворова, 39 (4-й этаж, офис № 1).
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14.30. Заседание постоянной комиссии крымского парламента по науке и образованию.
Симферополь, ВР Крыма, каб. № 437.
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16.00. Заседание постоянной комиссии крымского парламента по культуре, делам молодёжи и спорту.
Симферополь, ВР Крыма, каб. № 435.
Возможны изменения!