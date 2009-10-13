Украинский депутат заявил об изнасиловании детей в «Артеке»

Прокуратура и милиция проверяют информацию депутата из фракции Партии регионов Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО об изнасиловании детей в Международном детском центре «Артек» в Крыму.

«Ко мне обратилась мать двух детей, которые были изнасилованы в «Артеке». Я немедленно забил тревогу и мы проверили факты. К сожалению, эти факты подтвердились», - говорится в заявлении КОЛЕСНИЧЕНКО, которое распространила пресс-служба Партии регионов.

Депутат утверждает, что детей изнасиловали представители власти. «Сегодня мы делаем все, чтобы высокопоставленные преступники не избежали ответственности», - заявил парламентарий.

По его данным, по факту изнасилования возбуждено уголовное дело.

КОЛЕСНИЧЕНКО обращается к правоохранительным органам, генеральной прокуратуре, уполномоченному по правам человека с просьбой «не допустить прикрытия этого позорного дела».