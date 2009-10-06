Крымский спикер подаст в суд на начальника милиции за обвинения в связях с криминалом

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО подаст иски в суд против начальника милиции автономии Геннадия МОСКАЛЯ из-за высказываний в его адрес.

«Я подготовил ряд исковых заявлений, в ближайшее время передам их в суд, и пусть господин МОСКАЛЬ в суде подтвердит то, что он говорит публично», - сказал крымский спикер сегодня журналистам в Симферополе.

«Всё, что он говорит, - это бред, это собачья чушь… Всё, что он говорит, не имеет отношения ко мне абсолютно никакого», - подчеркнул руководитель парламента автономии.

ГРИЦЕНКО особенно возмутили обвинения МОСКАЛЯ в том, что он покрывает противоправную деятельность некоторых депутатов крымского парламента, которые, как считает начальник милиции, являются членами преступных группировок и криминальными авторитетами.

«Я хочу задать МОСКАЛЮ вопросы в суде, кому я содействую в противоправной деятельности в парламенте Крыма», - сказал спикер автономии.

Журналисты отметили, что МОСКАЛЬ упоминал фамилию крымского депутата Александра МЕЛЬНИКА.

«У нас что, есть решение суда, что он (МЕЛЬНИК) осужден, что он преступник», - отметил спикер.

ГРИЦЕНКО подчеркнул, что должна действовать «презумпция невиновности каждого человека». «Не надо говорить с высокой сосны о том, что кто-то является криминальным элементом, для этого нужно МОСКАЛЮ пойти в суд и доказать причастность того или иного», - сказал глава парламента Крыма.

ГРИЦЕНКО добавил, что перед тем, как обвинять кого-то в нарушении законов, МОСКАЛЮ следовало бы «сначала самому привести свое положение в строгое соответствие с законодательством Украины».

«Прикрываясь депутатским мандатом, глаголить на весь мир то, чего нет, для этого ума много не надо», - сказал спикер.

МОСКАЛЬ направил обращение в адрес руководства Украины, где заявил, что ГРИЦЕНКО «не только не принимает никаких мер по очищению крымского парламента от криминалитета», но и поддерживает «тесные дружеские отношения» с рядом депутатов, которые являются «членами преступных группировок и криминальными авторитетами», а также покрывает их «противоправную деятельность».