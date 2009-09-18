В Азовском море утонула лодка с двумя рыбаками

Лодка, на которой вышли порыбачить двое нетрезвых мужчин, утонула в Азовское море. Одному рыбаку удалось спастись. Второй пока не найден.

Информация о ЧП поступила к спасателям в четверг в 21.30.

Лодка перевернулась и утонула неподалеку от берега в районе села Курортное, сообщила пресс-служба крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

57-летний мужчина спасся. По его словам, друг утонул.

На поиски рыбака сегодня утром вышли поисково-спасательные группы.