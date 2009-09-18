В Азовском море утонула лодка с двумя рыбаками
11:37, 18 сентября 2009Крым
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Один выжил. Второй, наверное, нет
Лодка, на которой вышли порыбачить двое нетрезвых мужчин, утонула в Азовское море. Одному рыбаку удалось спастись. Второй пока не найден.
Информация о ЧП поступила к спасателям в четверг в 21.30.
Лодка перевернулась и утонула неподалеку от берега в районе села Курортное, сообщила пресс-служба крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
57-летний мужчина спасся. По его словам, друг утонул.
На поиски рыбака сегодня утром вышли поисково-спасательные группы.
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