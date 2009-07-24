Махинаторы продали штольню

12:06, 24 июля 2009
Крым
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Люди Луценко возбудили дело

Сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили в Севастополе бывшего директора филиала одного из управлений Министерства обороны Украины и директора частного предприятия, которые по поддельным документам получили право собственности на штольню-склад военного городка и продали ее. 

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, действия правонарушителей нанесли государству 195 тысяч гривен убытка.  

Главное следственное управление МВД возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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