Парапланерист упал с Ай-Петри

43-летний житель Харькова получил множество переломов в результате неудачного прыжка с парапланом с южного склона горы Ай-Петри в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, инцидент произошел накануне.

В горный поисково-спасательный взвод МЧС поступило сообщение о том, что мужчина упал с 30-метровой высоты и не может двигаться.

«Парапланерист, по его словам, летает не очень давно. Возможно, неудачное падение произошло из-за того, что спортсмен не рассчитал собственную скорость полета и угол наклона скалы», - отметили в МЧС.

Подъехать к месту падения на машине было невозможно. «Спасателям пришлось около получаса нести пострадавшего на носилках по скалам», - сказано в сообщении.

Горноспасатели оказали харьковчанину, у которого, по предварительным данным, были множественные переломы конечностей, первую помощь и передали спортсмена медикам «скорой помощи».

«Спасательная операция заняла меньше двух часов», - сообщили в МЧС Крыма.

Пострадавший доставлен в больницу.