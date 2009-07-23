Тигипко не видит Украину в НАТО

Политик и бизнесмен Сергей ТИГИПКО, заявивший о намерении баллотироваться в президенты, выступает против вступления Украины в НАТО, считая, что этот вопрос раскалывает сегодняшнее общество.

«Я против вступления Украины в НАТО сегодня, тем более, что этот вопрос нас очень серьезно разъединяет», - сказал ТИГИПКО на пресс-конференции в Симферополе, передает корреспондент УНИАН.

Политик добавил, что ряд европейских стран не видят Украину в Альянсе и являются приверженцами создания новой системы безопасности с учетом интересов Российской Федерации. «Этого вопроса (вопроса НАТО) нет на Украине, по одной простой причине: потому что сегодня Франция, Италия, Германия четко сказали, что мы не видим Украину в НАТО, что мы видим Европу до Урала и что мы хотим создавать уже новую систему безопасности с учетом российских интересов», - отметил политик.

При этом ТИГИПКО заявил, что является сторонником «экономической евроинтеграции», уточнив: в первую очередь имеет в виду зону свободной торговли.

Бизнесмен добавил, что у Украины должна быть сбалансированная политика как с Евросоюзом, так и со странами Содружества. ТИГИПКО напомнил, что основными торгово-экономическими партнерами украинской державы являются страны СНГ. «У нас 36% экспорта туда, причем экспорта самого классного и важного для нас: туда мы экспортируем машиностроение и продукты пищевой переработки, - и у нас 45% импорта из стран СНГ, при этом - это ключевой импорт: энергоносители, прежде всего», - сказал он.