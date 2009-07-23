Симферопольский мажор признал вину

16:43, 23 июля 2009
Крым
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Слушание дела продолжится в августе

Железнодорожный райсуд Симферополя сегодня приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении 25-летнего сына депутата симферопольского городского совета Виталия ФАЙНГОЛЬДА, в столкновении с автомобилем которого погибла мотоциклистка Анна Мишуткина.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ФАЙНГОЛЬД обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – «нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего».

ФАЙНГОЛЬД признал свою вину. Правда, при этом он заверил, что нажимал в автомобиле на тормоз для избежания столкновения с мотоциклом, хотя, как утверждает адвокат потерпевшей стороны Валерий ЮРЧЕНКО, «по заключению экспертизы, тормозного пути нет».

Как установили эксперты, ночью 16 сентября 2008 года неподалеку от железнодорожного вокзала в Симферополе ФАЙНГОЛЬД ехал на автомобиле Bentley со скоростью 171 километр в час. Таким образом, отметил прокурор, он проигнорировал требование о соблюдении скоростного режима во время движения в населенных пунктах (не более 60-ти км/ч).

При этом, отметил обвинитель, Suzuki под управлением Мишуткиной, «нарушив требование пунктов 10.1 и 16.13 Правил дорожного движения Украины», следовал во встречном направлении, выполняя поворот, стал пересекать полосу  движения машины Bentley. Произошло столкновение. После этого мотоцикл врезался в припаркованную легковушку. Тем временем, Bentley совершил столкновение с двумя автомобилями. Мотоциклистка скончалась на месте аварии.

У нее осталась малолетняя дочь. В настоящее время 5-летняя девочка проживает со своим отцом – бывшим мужем Мишуткиной.

Отец Мишуткиной Александр ГОППЕ подал гражданский иск к ФАЙНГОЛЬДУ с требованием возместить 500 тыс. грн. морального ущерба. «Эта сумма несоизмерима с гибелью моей дочери. Это вообще копейки!», – сказал он в ходе судебного заседания. ГОППЕ и его жена, мать Мишуткиной, – пенсионеры, при этом женщина еще и инвалид I группы.

ФАЙНГОЛЬД готов выплатить в десять раз меньшую сумму. «Я частично согласен (с иском). В объеме 50-ти тысяч гривен», – сказал обвиняемый. Родственников погибшей такой расклад не устраивает.

Судья, рассматривающий дело о ДТП, Сергей АФЕНДИКОВ сообщил, что в Центральном райсуде Симферополя обжалуется постановление прокуратуры о прекращении уголовного дела в отношении ФАЙНГОЛЬДА по статье «хулиганство».

Дело о хулиганстве в баре «Два капитана» было объединено в одно производство с делом о ДТП. Прокуратура, изучив собранные милицией материалы, приняла решение о прекращении дела в связи с недоказанностью вины ФАЙНГОЛЬДА в совершении хулиганских действий в баре несколько лет назад. При этом, «в отношении остальных лиц уголовное дело уже направлено в суд».

Центральный райсуд принял в производство жалобу потерпевшего в драке, слушание отложено на конец августа.

Рассмотрение дела о ДТП продолжится в Железнодорожном райсуде 26 августа. В этот день планируется начать допрос свидетелей аварии.

Ни ФАЙНГОЛЬД, ни его адвокат сегодня с журналистами общаться не захотели.

К зданию райсуда приехали несколько десятков байкеров.

Адвокат потерпевшей стороны рассчитывает на справедливое решение суда. При этом ЮРЧЕНКО полагает, что ФАЙНГОЛЬД, признав свою вину, вероятно, «надеется на смягчение наказания».

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