В Крыму горел автобус

В Крыму произошло возгорание в автобусе. Пострадавших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.

Накануне на автодороге Евпатория-Черноморское произошло загорание в автобусе ЧАЗ А074, который следовал из города Саки в село Наташино.

В салоне находились 25 пассажиров и водитель. Они были эвакуированы.

Пожар ликвидирован.