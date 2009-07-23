В Крыму горел автобус
10:26, 23 июля 2009Крым
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В Крыму произошло возгорание в автобусе. Пострадавших нет.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.
Накануне на автодороге Евпатория-Черноморское произошло загорание в автобусе ЧАЗ А074, который следовал из города Саки в село Наташино.
В салоне находились 25 пассажиров и водитель. Они были эвакуированы.
Пожар ликвидирован.
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