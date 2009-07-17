В Крыму утонули два украинца

Два украинца утонули в море в Крыму,

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, происшествия зафиксированы накануне в Алуште и Керчи.

Так, по словам свидетелей, в Алуште нетрезвый мужчина пошел купаться и стал тонуть. Матросы-спасатели вытащили жителя Запорожья, 1943 года рождения, на берег и начали оказывать ему первую медицинскую помощь. После - пострадавшего передали врачам «скорой помощи». «Они продолжили реанимационные мероприятия, но по пути в больницу мужчина умер», - отметили в МЧС. Причина смерти будет установлена после вывода судмедэксперта.

В Керчи на расстоянии одного километра от берега обнаружили тело местного жителя, 1979 года рождения. «Место, где случилось происшествие, не приспособлено для купания. Ближайшая спасательная станция находится на расстоянии двух километров», - подчеркнули в МЧС. Причину смерти керчанина установит судебно-медицинская экспертиза.