8 курортников пострадали в лобовом столкновении в Крыму

Восемь граждан Российской Федерации пострадали в лобовом столкновении микроавтобуса и отцепившегося от автомобиля прицепа при выезде из города Саки на трассе Симферополь – Евпатория в Крыму.

«Произошло лобовое столкновение следовавшего от аквапарка в направлении Сак микроавтобуса Renault и прицепа, который отцепился от автомобиля ГАЗ-24 и попал на полосу встречного движения. ГАЗ после отцепки прицепа съехал на обочину, водитель и два пассажира автомобиля не пострадали», – сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.

Восемь пассажиров микроавтобуса – россияне, которые отдыхали в пансионате в Бахчисарайском районе Крыма, доставлены в травматологическое отделение больницы.

На месте происшествия работали три автомобиля «скорой помощи» и спасатели.

«По данному факту сотрудники ГАИ проводят следствие», – добавили в МЧС.