Два человека погибли в ДТП в Крыму
09:57, 11 июля 2009Крым
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Мотоцикл выехал на встречку
Два человека погибли и три травмированы в результате аварии с участием мотоцикла и двух автомобилей на автодороге Армянск – Симферополь в Крыму.
«Водитель мотоцикла Yamaha, выполняя обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Jeep Cherokee Limited. В результате этого водитель автомобиля не справился с управлением, Jeep столкнулся с автомобилем Toyota», – сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.
По данным спасателей, в аварии погибли водитель и пассажир «Тойоты». В больницу доставлены пострадавшие водитель и пассажирка джипа, а также мотоциклист.
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