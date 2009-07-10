Совмин одобрил программу развития курортов Крыма на 2009-2011 годы

Совет министров Крыма сегодня одобрил проект Программы развития автономии в сфере курортов и туризма на 2009-2011 годы.

Как сообщили в пресс-службе крымского правительства, программа разработана в соответствии с Государственной программой развития туризма на 2002-2010 годы, согласно которой рекреационный и туристский виды деятельности выделены в качестве приоритетных направлений развития для регионов Крыма.

В проекте документа определены цели, задачи, приоритеты региональной политики в автономии на 2009-2011 годы, прогнозные показатели туристско-рекреационного развития.

«Основной целью программы является создание благоприятных условий для круглогодичного функционирования предприятий санаторно-курортного и туристского комплексов путем формирования конкурентоспособного на мировом и национальном уровнях туристического продукта и курортных услуг», - отметили в Совмине.

Программой предусмотрены повышение конкурентоспособности крымского турпродукта, квалификации специалистов отрасли и качества услуг, реклама рекреационного потенциала автономии, развитие различных видов туризма и экскурсионной деятельности.

Кроме того, предусматривается обеспечение рационального использования природных лечебных ресурсов, реализация инвестиционных и инновационных проектов в сфере курортов и туризма; модернизация материально-технической базы предприятий санаторно-курортного и туристского комплексов; развитие инфраструктуры.

Совмин направил программу на рассмотрение Верховной Рады Крыма.