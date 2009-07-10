Синод отстранил Нектария от управления Джанкойской епархией

Священный синод Украинской Православной Церкви Московского патриархата освободил преосвященного Нектария от должности епископа Джанкойского и Раздольненского.

Как сообщается на официальном портале УПЦ, такое решение принято после изучения положения дел в Джанкойский епархии.

Синод постановил назначить Нектария епископом Дубновским, викарием Ровенской епархии.

Временное управление Джанкойской епархией поручено архиепископу Херсонскому и Таврическому Иоанну.

Как сообщалось, в ноябре 2008 года Священный синод решил разделить Симферопольскую и Крымскую епархию на две самостоятельные епархии.

Синод создал в Крыму Джанкойскую епархию путем выделения из состава Симферопольской епархии.

Епископом Джанкойским и Раздольненским назначили Нектария.

Управление Симферопольской епархией сохранялось за митрополитом Лазарем.

Ранее Центр журналистких расследований сообщал о том, что Красногвардейском районе представители православной общины блокировали вход новоназначенных священников в храмы, требуя объяснения причин кадровых перестановок. Епископ Нектарий опечатал Свято-Казанский храм в селе Петровка, лишив прихожан возможности посещать богослужения.

Отстраненные от исполнения обязанностей священники связывали ротацию с тем, что они жаловались в высшее духовное управление УПЦ на повышение церковного налога, установленного епископом Нектарием.

Сам Нектарий заявил, что кадровые перестановки связаны с выявленными контрольно-ревизионной комиссией епархии финансовыми нарушениями священнослужителей. При этом он заявил, что не собирается прислушиваться к мнению паствы: «Это мое личное дело. Я – руководитель и я несу ответственность за принятые решения. И я поменяю здесь столько священников, сколько посчитаю возможным. У нас достаточно хороших и честных кадров. И я не должен это ни с кем согласовывать. Каждая церковь – это не отдельная организация. Это филиалы епархии. И настоятели назначаются епархией».

По словам председателя Республиканского комитета по делам религий Владимира МАЛИБОРСКОГО, в Крыму в последние годы не было конфликта подобного масштаба.