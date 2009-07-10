34 млн. грн. задолженности по зарплате возместили жителям Крыма

Почти 34 млн. грн. задолженности по заработной плате возмещено жителям Крыма в этом году после вмешательства прокуратуры автономии.

За полгода внесены 362 документа реагирования. По ним возмещено 32,9 млн. грн., сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В январе-июне по фактам безосновательной невыплаты зарплаты и грубого нарушения законодательства о труде органы прокуратуры возбудили 28 уголовных дел, 25 из них расследованы и направлены в суд.

В текущем году в судах удовлетворено 450 исков и заявлений в интересах работников на сумму 880 тыс. грн.