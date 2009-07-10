34 млн. грн. задолженности по зарплате возместили жителям Крыма
10:01, 10 июля 2009Крым
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...после вмешательства прокуратуры
Почти 34 млн. грн. задолженности по заработной плате возмещено жителям Крыма в этом году после вмешательства прокуратуры автономии.
За полгода внесены 362 документа реагирования. По ним возмещено 32,9 млн. грн., сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В январе-июне по фактам безосновательной невыплаты зарплаты и грубого нарушения законодательства о труде органы прокуратуры возбудили 28 уголовных дел, 25 из них расследованы и направлены в суд.
В текущем году в судах удовлетворено 450 исков и заявлений в интересах работников на сумму 880 тыс. грн.
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