Грандиозное байк-шоу стартует в Севастополе

На 17-м километре Ялтинской трассы в Севастополе начинается XIII Международное байк-шоу, для участия в котором уже прибыли сотни байкеров из Украины, России и ряда других стран.

Как передает корреспондент УНИАН, вечером на промышленной площадке-карьере Балаклавского рудоуправления, возле горы Гасфорт, начнется шоу-программа с участием групп «МОРДОР», «Монгол Шуудан» и «Пилот».

Кульминационная часть, посвященная 65-летию освобождения города-героя Севастополя - спектакль с использованием трюковых, технических, музыкальных, видео- и киноэффектов эффектов, лазерной анимации начнется ровно в полночь.

В час ночи шоу-программа продолжится с участием групп «Алиса», «Корсика», «Джузеппе», «Лихолесье», «Шам», «Сатисфакция» и «TetriS».

На вторую половину субботы в ходе дневной программы байк-шоу запланированы спортивная программа и рок-нон-стоп концерт. Параллельно с этим участники байк-шоу возложат цветы к Мемориалу героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, также на площади Нахимова состоится награждение номинантов конкурса «Лучшие мотоциклы сезона-2009».

В этот же день байкеры в Херсонесе примут участие в церковной службе в Свято-Владимирском соборе, посетят Национальный заповедник «Херсонес Таврический», корабли и Музей истории Черноморского флота.

Вечером начнется шоу-программа с участием групп «Foxy Jazz», «Король и Шут» и Игоря КУПРИЯНОВА (экс-лидер группы «Черный кофе»). После 24.00 состоится шоу-программа с участием групп «Ария», «Inside You», «ARHEY», «Stell Age», «DioniS» и «ReVeЯ».