В выборы-2010 вбухают больше денег, чем в выборы-2007

Эксперты считают, что сокращение сроков проведения президентской избирательной кампании не приведет к экономии средств.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, эксперт Института внешней политики Дипломатической академии Украины Александр ПАЛИЙ отметил, что, по сути, президентская избирательная кампания уже стартовала. Он прогнозирует, что на нее будут тратить большие средства. “Поскольку кандидаты в Президенты рассматривают вопрос победы на выборах как свой последний бой, то на этот бой будут тратиться очень большие средства, возможно, большие, чем это было до кризиса во время проведения предыдущих парламентских избирательных кампаний в 2006 и в 2007 году”, - сказал он.

“Бюджеты уже давно идут, "джинса" уже давно идет”, - добавил А.ПАЛИЙ.

Председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО также считает, что сокращение сроков избирательной кампании не приведет к экономии средств, поскольку средства уже давно тратятся, а сама кампания де-факто идет. “Это, скорее всего, такая популистская штука”, - сказал он.

А.ЧЕРНЕНКО назвал нонсенсом заявления политиков, которые идут на выборы, о том, что кампания будет грязной. “Политики говорят, давайте сократим кампанию, у нас страна не выдержит этого, избирателям еще тяжелее будет, в действительности же от политиков зависит, какой будет избирательная кампания. Когда они говорят, что кампания будет грязной, людей будут обманывать, и это заявляют те политики, которые идут на выборы, здесь есть определенный нонсенс”, - сказал он.

А.ЧЕРНЕНКО также отметил, что сокращение сроков избирательной кампании также отразится на сроках работы избирательных комиссий, которые должны сделать много работы. “Это отразится на качестве выборов”, - добавил он.

В свою очередь, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА также высказал мнение, что сокращение срока избирательной кампании будет иметь “большой минус”. По его словам, до сих пор избиратели не увидели ничего конструктивного ни у одной из политических сил, а в сжатые сроки достаточно тяжело будет донести до избирателей какую-то новую идею или программу развития страны. По его убеждению, будет проще строить избирательную кампанию на деструктиве.

Он также отметил, что политические партии сидят на “донорской игле олигархических сил”. “Эти олигархические силы на всякий случай будут пытаться раскладывать в разные корзины свои симпатии, поскольку большому бизнесу в любом случае нужно будет договариваться с будущим победителем”, - сказал он.

Президент Центра социальных исследований "София" Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что технических кандидатов на президентских выборах еще нет. “Технические кандидаты появятся в сентябре. Сейчас все штабы ждут решения о модели избирательной кампании. Техническая появляется тогда, когда становится ясно, где, на каких полях можно играть: на уровне организации процесса, избирательной комиссии, специфики пропагандистской кампании”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об изменениях к некоторым законодательным актам относительно выборов Президента Украины, который предусматривает, в частности, сокращение срока проведения президентской кампании с 120 до 90 дней.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН намерен предложить отдельным законом предусмотреть сокращение сроков президентской избирательной кампании, поскольку прогнозирует вето главы государства на изменения к Закону "О выборах Президента Украины", в случае их принятия.

В.ЛИТВИН подготовил необходимый проект закона, которым предусмотрено сокращение срока избирательной кампании с 120 до 90 дней.