«Штучки» получили гран-при в Крыму

Главная награда XVII Международного детского кинофестиваля «Артек» - «Гран-при» - по решению профессионального жюри получил польский фильм «Штучки».

В Международному детском центре «Артек» состоялась церемония закрытия кинофестиваля.

Как сообщили в пресс-службе МДЦ, в конкурсной программе были представлены 9 фильмов для семейного просмотра из Австрии, Беларуси, Великобритании, Венгрии, США, Франции, Латвии, России, Польши. Фильмы украинских кинематографистов демонстрировались на фестивальных площадках во внеконкурсной программе.

Конкурсную программу оценивали два жюри: профессиональное и детское.

В результате голосования большого детского жюри, в состав которого вошли юные киноартисты и около 3500 артековцев, названы победители в номинациях: «Самый увлекательный фильм» - «Сказки на ночь», США, режиссер Адам ШЕНКМАН; «Самый добрый фильм» - «Валли», США, режиссер Эндрю СТЭНТОН; «Самый мудрый фильм» - «Штучки», Польша, режиссер Анджей ЯКИМОВСКИ; «Самый - Самый фильм» - «Привет, Киндер!», Россия, режиссер Милена ФАДЕЕВА.

Решение взрослого профессионально жюри определило победителей в номинациях: «Лучший фильм для семейного просмотра» - «Двенадцатое лето», Россия, режиссер Павел ФАТТАХУТДИНОВ; «Лучший фильм-сказка» - «Тайна Мунакра», Великобритания - Венгрия - Франция, режиссер Габор ЧУПО; «Лучший приключенческий фильм» - «Маленькие разбойники», Латвия - Австрия, режиссер Арманд ЗВИРБУЛИС.

На протяжении фестивальной недели около 3,5 тысяч юных зрителей смогли посмотреть более 25 новых фильмов из 15 стран, созданных для детей и юношества.

Состоялось более 100 мастер-классов и творческих встреч артековцев со знаменитыми актерами, режиссерами, телеведущими, продюсерами.