Блоки на выборах всех уровней предлагают запретить

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ предлагает запретить избирательным блокам политических партий принимать участие в выборах всех уровней.

Первый вице-спикер сегодня зарегистрировал в парламенте проекты законов “О внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" и “О внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей".

В этих проектах А.ЛАВРИНОВИЧ предлагает изъять исключить блоки политических партий из субъектов избирательного процесса.