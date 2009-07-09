Хулиганам дали от 3 до 6,6 лет тюрьмы за избиение милиционеров

От 3-х до 6,6 лет тюрьмы получили шестеро граждан, напавших на сотрудников милиции в марте в Симферополе, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Крыма.

Центральный районный суд Симферополя посчитал достаточными собранные прокуратурой доказательства вины хулиганов в умышленном причинении правоохранителям телесных повреждений и завладении огнестрельным оружием.

«За эту вопиющую дерзость суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы, они получили сроки от 3 до 6,6 лет», - сказано в сообщении надзорного ведомства.