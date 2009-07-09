Хулиганам дали от 3 до 6,6 лет тюрьмы за избиение милиционеров
18:04, 09 июля 2009Крым
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«Вопиющая дерзость» произошла в марте
От 3-х до 6,6 лет тюрьмы получили шестеро граждан, напавших на сотрудников милиции в марте в Симферополе, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Крыма.
Центральный районный суд Симферополя посчитал достаточными собранные прокуратурой доказательства вины хулиганов в умышленном причинении правоохранителям телесных повреждений и завладении огнестрельным оружием.
«За эту вопиющую дерзость суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы, они получили сроки от 3 до 6,6 лет», - сказано в сообщении надзорного ведомства.
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