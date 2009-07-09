Миллионеров в Крыму стало больше

В Крыму увеличилось число легальных миллионеров.

В автономии количество граждан, задекларировавших по итогам 2008 года доход свыше 1 млн. грн., возросло с 29 до 51 человека, сообщила сегодня пресс-служба налоговой Крыма.

"Совокупная сумма дохода, задекларированного этой категорией плательщиков, составила 212 млн. грн.", - сказано в информации.

По данным налоговиков, самые большие доходы - у жителей Симферополя и Ялты. В этих городах количество миллионеров составило соответственно 35 и 11 человек.

Основными источниками получения значительных доходов остается продажа недвижимости (включая земучастки на Южном берегу Крыма), получение инвестиционной прибыли и продажа корпоративных прав.

"Наибольшую сумму доходов - свыше 35 млн. грн., полученную (в Крыму) в 2008 году, задекларировал гражданин от проведения операций с инвестиционными активами", - добавили в пресс-службе налоговой.