Решения о сносе самостроев в Ялте «залегают» в ОГИСе

Отдел государственной исполнительной службы не торопится выполнять решения судов о демонтаже самовольных строений в Ялте.

«Мы тратим немало времени и усилий в судах, – констатировал ялтинский мэр Сергей БРАЙКО, – но затем эти решения «залегают» в ОГИСе».

Он потребовал активизировать борьбу с самостроями.

По словам начальника юридического отдела ялтинской мэрии Ивана ПАЮКА, в 2008-ом году и первой половине 2009-го принято 96 решений о сносе, демонтаже или приведении в соответствие с документами БТИ самостроев.

В суд по этим решениям исполком направил 32 иска. ПАЮК отметил, что малое количество обращений связано с тем, что «в начале года в судах возникли сомнения в правомерности освобождения исполкома от госпошлины при подаче исков такого рода». Вопрос уже снят, и «работа в этом направлении городскими властями Ялты с апреля активизировалась», сказал начальник юротдела.

Удовлетворены 22 иска. Решения судов вступили в законную силу, открыто исполнительное производство. При этом из них выполнены лишь 4 решения. «Прежде всего – из-за нерасторопности государственной исполнительной службы», – отметили в пресс-службе мэрии Ялты.