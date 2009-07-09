Кабмин выделил дополнительно 2,6 млн. пострадавшим от стихии в Крыму

Кабинет министров Украины выделил дополнительно 2 млн. 650 тыс. грн. на ликвидацию последствий стихии - сильного ливня и града - в Крыму 25-29 июня.

"Чтобы полностью компенсировать нанесенный стихией вред, правительство выделило дополнительные 2 млн. 650 тыс. Этих средств должно хватить всем пострадавшим", - сказала министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

Ранее было принято решение о выделении 11,5 млн. грн. на ликвидацию последствий стихии. Однако, как отметила ДЕНИСОВА, выделенных денег оказалось недостаточно.

Пресс-служба Минтруда сообщает, что на сегодня 202 семьи получили пособие на сумму 216 тыс. грн. Кроме того, перечислены средства на частичное возмещение убытков сельхозпроизводителям Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов.