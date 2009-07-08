Крымчан призвали жаловаться на работу игровых заведений
17:37, 08 июля 2009Крым
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В Украине действует запрет
Жителей и гостей Крыма призывают сообщать в налоговую милицию о работе игорных заведений – залов игральных автоматов, отдельно стоящих автоматов, казино, букмекерских контор, – несмотря на введенный в Украине запрет на их деятельность.
Налоговая напоминает, что принят закон о запрете игорного бизнеса.
О нарушителях можно сообщать по круглосуточному телефону дежурной части: 8 (0652) 512063.
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