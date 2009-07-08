Болгарин за 39 дней объехал на велосипеде Черное море

Болгарин Вячеслав СТОЯНОВ, родившийся в Крыму, объехал на велосипеде Черное море за 39 дней.

Об этом сам В.СТОЯНОВ сообщил в электронном письме независимой онлайн-газете «Новый Севастополь».

Велосипедист проинформировал, что «экологическая велосипедная экспедиция вокруг Черного моря «Жизнь без мусора» успешно закончилась. Поставлен рекорд объезда Черного моря на велосипеде от Варны до Варны (Болгария) – 5100 км за 39 дней».

Как утверждает В.СТОЯНОВ, в ходе экологической экспедиции он собрал «достаточно материала о загрязнении Черного моря мусором и причинах его загрязнения».

По информации «Нового Севастополя», старт велосипедной экспедиции В.СТОЯНОВА вокруг Черного моря состоялся в Софии 24 мая. Маршрут пролегал через Болгарию, Румынию, Украину (Крым), Рoссию, Грузию и Турцию.

Целью экспедиции В.СТОЯНОВА была пропаганда культуры «раздельного выброса мусора и использования экологически чистого транспорта».

В.СТОЯНОВ родился в Алуште. Вырос в городе Килия Одесской области. Сейчас живет и работает в столице Болгарии - Софии.