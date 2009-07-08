Жители Крыма продают машины... по 1023 гривны

Сотрудники налоговой выявили в Крыму граждан, которые продали автомобили по цене значительно ниже реальной стоимости. Такие факты не остаются безнаказанными, физические лица привлечены к декларированию доходов от продажи машин.

Как сообщает сегодня пресс-служба крымской налоговой, в прошлом году в Крыму продали автомобили 11279 человек: 10605 граждан (200 реализовывали авто в течение года более одного раза) и 674 – субъекты хозяйственной деятельности – физлица.

Через товарные биржи продали автотранспортные средства 1153 жителя Крыма, сумма полученного дохода составила 1,18 млн. грн. «В среднем стоимость одной автомашины составила около 1023 грн. Налоговыми органами Крыма установлено, что 258 граждан продали автомобили по цене значительно ниже реальной стоимости», - говорится в сообщении.

В настоящее время в результате проведённой налоговиками работы 1307 физических лиц привлекли к декларированию доходов от продажи авто, которые составили 2,4 млн. грн. Начислены обязательства по налогу с доходов физлиц на сумму 361,6 тыс. грн.