Вступление Украины в НАТО больше не стоит в повестке дня – СМИ

Некоторые влиятельные немецкие СМИ, анализируя результаты визита Президента США Барака ОБАМЫ в Российскую Федерацию, приходят к выводу, что вступление Украины или Грузии в НАТО больше не стоит в повестке дня.

Об этом идет речь в пресс-обзоре немецких печатных изданий, подготовленном “Немецкой волной”. Радиостанция отмечает, что в Германии активно комментируют ход и результаты переговоров в Москве президентов США и РФ Б.ОБАМЫ и Дмитрия МЕДВЕДЕВА, при этом акцент делается на факторе Украины.

Берлинская газета Die Welt пишет, что задекларированные Б.ОБАМОЙ стремления к ядерному разоружению или безъядерному миру важны ему не сами по себе, а как средство достижения цели. Американскому Президенту нужное доверие России, чтобы надавить на иранский режим, решить проблемы логистики в обеспечении международного контингента сил в Афганистане и угомонить “немиролюбивые” наподобие Северной Кореи, уверена газета. Ради этого Б.ОБАМА готов пойти на уступки: формально право вето Москвы на расширение НАТО отбрасывается, но вступление Грузии или Украины больше не стоит в повестке дня, констатирует Die Welt.

Мюнхенская газета Süddeutsche Zeitung считает, что “от темы ядерного разоружения веет нафталином”. Б.ОБАМЕ необходим быстрый внешнеполитический успех, а Россия - вернуть себе роль глобальной державы, пишет издание, уточняя, что “Россия ждет от США сдержанности в зоне своего непосредственного соседства (особенно в Украине). Б.ОБАМА обслуживает эти государственнические амбиции, когда он облагораживает Москву стратегическими переговорами о разоружении”.

Газета Stuttgarter Zeitung добавляет: “Б.ОБАМА должен понять, что есть темы, которые настолько касаются национальных интересов России, что позиция Москва будет непреклонной, в частности, относительно членства в НАТО Украины”.

Новый старт вполне возможен, отмечает газета, но, прежде всего, в вопросах Афганистана или Ирана.