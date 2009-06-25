На заместителя главы земкомиссии Севастополя завели дело за взятку

За получение взятки в особо крупном размере прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело в отношении депутата Севастопольского городского совета, заместителя председателя постоянной комиссии по регулированию земельных и водных отношений, помощника председателя горсовета Сергея СМОЛЬЯНИНОВА.

Накануне сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по его задержанию, об этом говорится в сообщении пресс-центра управления СБУ в Севастополе.

Как стало известно сотрудникам спецслужбы, С.СМОЛЬЯНИНОВ вымогал у севастопольца 110 тысяч долларов за содействие в выделении земельного участка под жилищно-строительное товарищество индивидуальных застройщиков. При получении первой части взятки – 55 тысяч долларов – С.СМОЛЬЯНИНОВА задержали в Гагаринском районе Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН предупредил руководителей райгосадминистраций, начальников управлений и отделов, что будет жестко наказывать при малейших проявлениях пусть даже косвенных признаков коррупции и взяточничества.