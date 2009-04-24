Тимошенко разрешила брать деньги за «подтягивание хвостов»

Кабинет министров расширил перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями. Об этом говорится в постановлении правительства № 369 за подписью Юлии Тимошенко. Постановление сегодня опубликовано на правительственном портале.

Таким образом правительство позволило государственным учебным заведениям брать деньги со студентов за “сдачу экзаменов и зачетов при ликвидации академической задолженности, которая возникла во время проведения основной сессии”, а также в случае их перевода из одного высшего учебного заведения в другое - за сдачу “академической задолженности, которая возникла в результате отличий в учебных планах”.

Также в перечень платных услуг среди прочего попали: “отработка студентами практических, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам, которые были пропущены без уважительных причин”, “проведение по желанию учеников и студентов дополнительных индивидуальных занятий с целью повышения уровня их подготовки и развития творческих способностей”, “проведение по желанию студентов дополнительных консультаций и занятий по дисциплинам, не предусмотренным учебными планами”... и извечный предмет раздражения для родителей - “обеспечение форменной одеждой”.