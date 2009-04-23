От Москаля до Джемилева

Газета «Крымское время» составила рейтинг эффективности нардепов, так или иначе связанных с Крымом.

«Пока Верховная Рада Украины в очередной раз зависла на крючке досрочного роспуска, «КВ»предлагает оценить активность и эффективность законодательной и не только законодательной деятельности крымчан в украинском парламенте.

Нынешняя Верховная Рада избрана по пропорциональной системе, и, соответственно, все ее депутаты представляют в высшем законодательном органе страны партии, а не те или иные регионы. Тем не менее связи между депутатами и регионами, в которых они жили и работали до избрания в парламент, конечно же, сохраняются.

Автономную Республику Крым в Верховной Раде Украины представляют 12 народных депутатов. Борис Дейч, Василий Киселев и Александр Черноморов прошли в парламент от Партии регионов. Сергей Василенко, Мустафа Джемилев, Геннадий Москаль и Виктор Шемчук от «Нашей Украины — Народной самообороны». Сергей Велижанский и Андрей Сенченко — от Блока Юлии Тимошенко. Леонид Грач и Марина Перестенко — от Коммунистической партии Украины. И наконец, Вадим Гривковский — от Блока Литвина.

Еще трое депутатов представляют в Верховной Раде Украины Севастополь. Иван Вернидубов и Вадим Колесниченко — от Партии регионов и Юрий Трындюк — от Блока Юлии Тимошенко.

Итого в парламенте Украины 15 крымчан.

Как же они трудились «на благо родины» на протяжении полутора лет работы нынешнего созыва Верховной Рады?

Не претендуя на истину в последней инстанции, мы разработали своеобразные правила игры, исходя из которых и оценим сегодня наших нардепов.

Вот эти правила.

За каждый внесенный законопроект мы будем начислять народному избраннику 5 баллов. Если внесенный законопроект был поддержан Радой и стал действующим актом украинского законодательства, нардеп получит еще 5 баллов бонуса. По одному баллу народные избранники получат за каждый депутатский запрос и за каждое выступление с трибуны Верховной Рады. Еще 0,5 балла стоит выступление с места. Ну и наконец, за каждое пропущенное парламентское заседание мы вычтем у нардепа 0,5 балла.

1. МОСКАЛЬ назначил выборы президента на 25 октября — 314,5 балла

Абсолютным чемпионом среди крымских нардепов стал бывший начальник крымской милиции, бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Геннадий Геннадьевич Москаль. Нашу виртуальную пальму первенства ему принесла необыкновенная законодательная активность. Нынешний первый зампред комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией подал 61 законопроект, 3 из которых стали результативными. Ну а самым громким из успешных законопроектов Москаля, несомненно, стал законопроект о назначении очередных выборов президента Украины на 25 октября 2009 года. Так Геннадий Геннадьевич отплатил Виктору Андреевичу за то, что тот когда-то пригрел его в своем постоянном представительстве в Крыму. Кроме того, Москаль обратился с 4 депутатскими запросами, 5 раз выступил с места и 2 раза — с трибуны Верховной Рады. В минусе у нардепа 28 пропущенных парламентских заседаний.

2. КОЛЕСНИЧЕНКО безуспешно пытается защитить права русских — 175 баллов.

Условное серебро в нашем депутатском чемпионате у Вадима Колесниченко. Этот севастопольский нардеп-регионал подал в Верховную Раду 30 законопроектов, большинство из которых направлены на защиту прав носителей русского языка в судах, в органах местного самоуправления и государственной власти и в других областях нашей жизни. Однако, увы, ни один из этих законопроектов так и не стал пока действующим актом украинского законодательства. Кроме того, Колесниченко обратился с 6 депутатскими запросами, 34 раза выступил с места и 14 раз с трибуны. В минусе у нардепа 24 пропущенных парламентских заседания.

3. КИСЕЛЕВ уволил Огрызко — 121 балл.

Лидер Крымской республиканской организации Партии регионов Василий Киселев вошел в историю нынешней Верховной Рады тем, что дважды вносил законопроект об увольнении министра иностранных дел русофоба Владимира Огрызко. И если первый «выстрел» оказался холостым, то со второго Огрызко был «убит». Всего Василий Киселев подал 20 законопроектов, два из которых стали результативными, обратился с 4 депутатскими запросами, 11 раз выступил с места и столько же раз — с трибуны Верховной Рады. В минусе у нардепа 19 парламентских заседаний.

4. СЕНЧЕНКО пытается контролировать приватизацию — 81,5 балла.

Лидер Крымской республиканской организации Блока Юлии Тимошенко Андрей Сенченко работает в Верховной Раде в качестве председателя подкомитета по вопросам финансового обеспечения и развития материально-технической базы судебной системы Украины. Кроме того, он член специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации, а также член группы по межпарламентским связям с Россией. Сенченко подал 17 законопроектов, ни один из которых пока не стал действующим актом украинского законодательства. С депутатскими запросами не обращался. 4 раза выступил с места и 3 раза — с трибуны. Пропустил 17 парламентских заседаний.

5. ВЕРНИДУБОВ разоблачает Куницына — 79 баллов.

Регионал Иван Вернидубов председательствует во временной следственной комиссии Верховной Рады, которая призвана разоблачить чиновников Севастопольской городской государственной администрации в части служебных злоупотреблений и разворовывания государственных средств. ВРУ уже заслушала предварительный отчет комиссии, однако главной цели — отставки Сергея Куницына с должности севастопольского губернатора — нардепам пока достичь не удалось. Вернидубов внес 10 законопроектов, три из которых оказались результативными, направил 5 депутатских запросов, 10 раз выступил с трибуны Верховной Рады и 17 раз — с места. В минусе у нардепа 19 пропущенных парламентских заседаний.

6. ВЕЛИЖАНСКИЙ помогает разоблачать Куницына — 59,5 балла.

Один из лидеров Крымской республиканской организации БЮТ Сергей Велижанский помогает регионалу Вернидубову в разоблачении Куницына, работая в упоминавшейся выше временной следственной комиссии Верховной Рады, а также вместе со своим соратником по политической борьбе Андреем Сенченко контролирует приватизацию, входя в специальную контрольную комиссию по вопросам приватизации. Велижанский внес 12 законопроектов, один из которых оказался результативным, обратился с одним депутатским запросом и 5 раз выступил с места. В минусе у нардепа 18 пропущенных парламентских заседаний.

7. ТРЫНДЮК расследует деятельность Нацбанка — 55 баллов.

Лидер севастопольского БЮТ, известный хлебный магнат Юрий Трындюк в Верховной Раде также активно занимается депутатскими расследованиями: с одной стороны, в следственной комиссии по ситуации в Севастополе, а с другой — в комиссии по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса. Кроме того, он председатель подкомитета по вопросам государственного долга и финансирования государственного бюджета. Трындюк подал 9 законопроектов, три из которых оказались результативными, с депутатскими запросами не обращался, 6 раз выступил с места и 2 раза — с трибуны ВРУ. Пропустил 20 парламентских заседаний.

8. ГРАЧ готовится отметить 200-летие Никитского ботанического сада — 54 балла.

Коммунист Крыма №1 внес в Верховную Раду 8 законопроектов, два из которых оказались результативными — о катастрофической ситуации в крымском санатории «Долоссы» и о праздновании на государственном уровне двухсотлетия Никитского ботанического сада, которое состоится в сентябре 2012 года. Кроме того, Леонид Иванович обратился с 2 депутатскими запросами, 2 раза выступил с места и 9 раз — с трибуны. В минусе у нардепа 16 пропущенных парламентских заседаний.

9. ЧЕРНОМОРОВ: от России до Сингапура — 38,5 балла.

Единственный представитель Русской общины Крыма в парламенте страны Александр Черноморов нашел себя в налаживании связей с коллегами из других стран и записался сразу в 17 (!!!) групп по межпарламентским связям: с Сингапуром, Таиландом, Новой Зеландией, Черногорией, Вьетнамом, Бельгией, Кубой, Белоруссией, Малайзией, Россией, Австралией, Эстонией, Нидерландами, Японией, Испанией, Китаем и Кореей. Всего Черноморов подал 8 законопроектов, ни один из которых не был принят, обратился с 2 депутатскими запросами, 4 раза выступил с места и 1 раз — с трибуны. В минусе у нардепа 13 пропущенных парламентских заседаний.

10. ШЕМЧУК хотел урезать полномочия крымской автономии — 33 балла.

Бывший прокурор Автономной Республики Крым, бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму прославился в качестве нардепа тем, что попытался урезать и без того почти декоративные полномочия нашей автономии, за что и был лишен звания почетного крымчанина. Всего Шемчук подал в Верховную Раду 11 законопроектов, ни один из которых пока не был принят, обратился с 1 депутатским запросом, 8 раз выступил с места и 7 раз — с трибуны. При этом Виктор Викторович является главным прогульщиком среди всех крымских нардепов: он пропустил 68 парламентских заседаний.

11. ВАСИЛЕНКО молчит, как бандеровец на допросе в НКВД, — 23,5 балла.

Бывший руководитель крымского главка МЧС — один из тех немногочисленных нардепов, кто вообще ни разу не подал своего голоса (не путать с нажатием кнопки) в Верховной Раде. На его счету ни одного выступления — ни с трибуны, ни с места. Можно сказать, он молчит в Раде, как бандеровец на допросе в НКВД, — напомню, Василенко прошел в парламент по спискам «Нашей Украины — Народной самообороны». При этом, правда, Василенко внес 7 законопроектов, ни один из которых так и не стал действующим законом, и обратился с 2 депутатскими запросами. В минусе у нардепа 27 заседаний.

12. ДЕЙЧ защищает животных от жестокого обращения — 14,5 балла.

Бывший председатель Верховного Совета Крыма Борис Дейч не отличается в Верховной Раде особенной активностью. За полтора года он подал всего четыре законопроекта, самый запоминающийся из которых — «о защите животных от жестокого обращения». Увы, ни один поданный Дейчем законопроект пока не был поддержан его коллегами по депутатскому корпусу. Кроме того, Борис Давыдович обратился с одним депутатским запросом и дважды выступил с места, что заняло в общей сложности целых 4 секунды. С трибуны не выступал ни разу. Пропустил 15 парламентских заседаний.

13. ПЕРЕСТЕНКО пытается реформировать сельское хозяйство — 6 баллов.

Председатель фермерского хозяйства «Марс» в селе Раздолье Симферопольского района в Верховной Раде занимается привычным делом — руководит подкомитетом по вопросам реформирования агропромышленного комплекса, развитию науки и образования. В то же время законодательной активностью молодая коммунистка не отличается. Она подала всего один законопроект, а также обратилась с двумя депутатскими запросами, 8 раз выступила с места и 2 раза — с трибуны Верховной Рады. Пропустила 14 парламентских заседаний.

14. ГРИВКОВСКИЙ расследует задержание Колесникова — 4,5 балла.

Ялтинский предприниматель Вадим Гривковский прошел в Верховную Раду по списку Блок Литвина. В парламенте он входит в комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики, а также расследует вместе с коллегами обстоятельства незаконного задержания 6 апреля 2005 года тогдашнего председателя Донецкого облсовета Бориса Колесникова. Подал один законопроект. Выступил с одним депутатским запросом. 7 раз выступил с места. С трибуны не выступал ни разу. Пропустил 10 парламентских заседаний.

15. ДЖЕМИЛЕВ защищал крымских татар целых 18 секунд — минус 21 балл.

На последнем месте в нашем рейтинге — лидер нелегитимного меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев. В Верховной Раде он руководит подкомитетом по вопросам коренных народов, национальных меньшинств, этнических групп, депортированных народов и национальных меньшинств. В то же время за полтора года Мустафа-ага не подал ни одного законопроекта, не обратился ни с одним депутатским запросом и ни разу не поднялся на трибуну Верховной Рады. Все, что удосужился сделать Джемилев, — это четырежды выступить с места, причем все эти четыре выступления уместились в 18 секунд. Кроме того, в минусе нардепа 46 пропущенных парламентских заседаний. Интересно, зачем крымским татарам такой представитель в высшем законодательном органе страны?», - задается вопросом журналист Александр МАЩЕНКО