Три человека погибли в убежище

Три человека погибли в подземном защитном сооружении возле исторического комплекса "Малахов курган" в Севастополе.

Среди погибших - двое детей, сообщает пресс-служба Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Третий погибший - 32-летний старший сержант милиции Евгений Скоробогатов, который пытался спасти школьников, уточняет отдел по связям с общественностью Управления МВД в Севастополе.

Как выяснилось, два школьника преодолели ограждение убежища и, совершив подкоп под металлическими воротами, проникли внутрь помещения. Через час трое детей, которые не полезли в убежище, увидели дым и начали звать на помощь. Мимо проходил милиционер, который в тот момент находился не на службе. Скоробогатов проник в помещение, чтобы спасти детей, но отравился и погиб. У милициционера остались жена и 4-летняя дочка.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Севастополе. Во время проведения работ пять бойцов отравились угарним газом. Спасатели госпитализированы.